Режисер Мішель Азанавічус пожертвував 125 тисяч євро на відбудову лікарні в Ізюмі

Французький кінорежисер та лауреат премії “Оскар” Мішель Азанавічус зробив внесок у розмірі 125 тисяч євро на відбудову Ізюмської міської лікарні, яку частково знищили та розграбували російські військові.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Читай також: У Чехії та Польщі змінять умови проживання для українців

Гроші зібрали під час благодійного аукціону. До збору долучились, зокрема:

актор Том Хенкс, який передав друкарську машинку зі своєї особистої колекції;

акторка Катрін Денев – власну косметичку;

актор Ален Делон – фотографію з кінофільму “Басейн”, надруковану на дереві;

акторка Наталі Портман – кілька рідкісних плакатів зі своїм автографом;

музикант Томас Бангальте з гурту Daft Punk виставив на аукціон шолом робота з фільму Daft Punk’s Electroma.

Усього вдалося зібрати 250 тисяч євро. З них половину Мішель Азанавічус спрямував на ініціативу UNITED24, ще половину – на Фундацію Олени Зеленської, яка, зокрема, й займається відбудовою лікарні в Ізюмі.

“Опір, героїзм, людяність, хоробрість, солідарність – я вважаю, що історії про це потрібно розповідати людям. Це ті цінності, які дали змогу вашій країні перемогти велику та могутню Росію. Нам потрібні ці цінності, ми повинні вірити, що вони все ще існують, і бачити, що вони ще мають цінність в цьому світі,” – зазначив кінорежисер.

Перша леді України подякувала Мішелю Хазанавічусу за цей внесок: “Ви зробили неоціненний подарунок усім, чиї життя залежать від цієї лікарні”.