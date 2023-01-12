Графіки відключення світла в Україні 12 січня: де та коли не буде електрики

Сьогодні, 12 січня, через низьку температуру в Україні застосовують стабілізаційні та аварійні відключення електрики.

За графіком світло планують вимикати у Києві та Київській, Харківській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Сумській, Чернівецькій та Миколаївській областях.

У Дніпропетровській та Запорізькій областях тривають екстрені відключення, а у Кіровоградській області та на Херсонщині запровадили аварійні вимкнення.

Коли не буде світла у Києві 12 січня

Зараз у столиці тривають стабілізаційні відключення світла, які запровадив ДТЕК Київські електромережі.

Графіки складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Дізнатись графіки відключень світла у Києві можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 12 січня

ДТЕК Київські регіональні електромережі також запровадили стабілізаційні відключення світла.

Дізнатись, коли вимикатимуть світло за вашою адресою можна за посиланням.

Якщо є розбіжності з графіком та вимкненнями, то з аварійними відключеннями світла на Київщині можна ознайомитись за цим посиланням.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 12 січня

У регіоні світло вимикають у 12 черг, початок кожної змінюється щотижня.

Переглянути чергу для конкретної адреси на сайті обленерго можна за цим посиланням.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 12 січня

На Одещині діють стабілізаційні графіки, які можна переглянути за посиланням.

Як і у Києві, вони складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 12 січня

У регіоні світло для споживачів також вимикають за графіком, вони складаються з трьох груп. Переглянути їх можна за посиланням.

Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години. Окремо на добу є зарезервовані години, коли світло можуть вимикати додатково. Обіцяють постачати електрику двічі на добу по чотири години.

Коли не буде світла у Вінниці та Вінницькій області 12 січня

На Вінниччині електрику сьогодні також обіцяють вимикати за графіком. Дізнатись свою чергу можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де вимикатимуть світло, можна за цим посиланням.

Коли не буде світла у Чернігові та Чернігівській області 12 січня

Групи відключень поділені на жовту, синю та зелену. Дізнатись за якою групою вимикатимуть світло за вашою адресою можна за цим посиланням.

Графік вимкнень для парного і непарного дня згідно з кожною групою можна переглянути за цим посиланням.

Коли не буде світла у Хмельницькій області 12 січня

У регіоні світло вимикають у чотири черги. Для пошуку відключення за своєю адресою необхідно перейти за цим посиланням.

Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Коли не буде світла у Тернопільській області 12 січня

Для регіону оприлюднили графік відключення, який діятиме з 9 по 15 січня.

Споживачів поділили на три групи. Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Коли не буде світла у Сумській області 12 січня

На Сумщині передбачено три черги відключень світла. Ознайомитись з графіками можна за посиланням, на сайті потрібно натиснути на Графіки погодинних відключень (ГПВ).

Коли не буде світла у Черкаській області 12 січня

У регіоні діє жовтий графік погодинних відключень, що передбачає три години зі світлом та три — без електрики. Споживачів поділили на дві черги.

Дізнатись, коли вимикатимуть світло за вашою адресою можна за цим посиланням.

За цим посиланням Черкасиобленерго також склало інструкцію, як можна зручно дізнатись про планові, позапланові, аварійні та графіки відключення енергії.

Коли не буде світла у Миколаївській області 12 січня

У регіоні дотримуються графіків вимкнень світла у три черги.

Світло вимикають чотири рази на добу. Тривалість відключення — близько двох годин. Після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 год.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Коли не буде світла у Чернівецькій області 12 січня

На Буковині теж вимикають світло за графіком. Дізнатися групу вимкнень за адресою у Чернівцях можна за посиланням.

Для області діють інші графіки, які можна переглянути за цим посиланням.

Загальний графік відключень — за посиланням.

У Волинській, Рівненській, Закарпатській та Житомирській областях, теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла. Втім, регулятори електромережі наразі не публікували графіки на 12 січня.

Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитись з графіками у відповідних регіонах можна на сайтах:

Волиньобленерго

Рівнеобленерго

Житомиробленерго

Закарпаттяобленерго

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