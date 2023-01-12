Розвідував локації української ППО та об’єктів енергетики: СБУ затримала агента рф на Черкащині (фото)

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Черкаській області агента фсб, який передавав ворогу інформацію про українські підрозділи та об’єкти інфраструктури.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисником виявився працівник медичної установи, якого росіяни завербували на початку вторгнення.

На завдання окупантів він їздив по Черкащині і збирав інформацію про базування та переміщення українських підрозділів. Насамперед агент шукав розташування систем ППО та місця тренувальних центрів сухопутних військ ЗСУ.

Також зловмисник інформував ворога про локації українських блокпостів і адміністративних будівель правоохоронців у регіоні. Крім того, агент повідомляв російським спецслужбам місцезнаходження об’єктів енергетики та іншої критичної інфраструктури.

За розвідданими агента росіяни готували ракетні удари по області.

Правоохоронці затримали колаборанта, коли він намагався передати дані окупантам.

За даними слідства, він надсилав інформацію куратору через анонімний Telegram-канал у вигляді відміток на мапах і фото.

У нього знайшли мобільний телефон і планшет, де він листувався з російськими спецслужбами. Також у зрадника виявили паспорт зразка срср і прокремлівську символіку.

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за державну зрада, вчинену в умовах воєнного стану, його взяли під варту.

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