Міс всесвіт — 2022: українка вийшла на сцену в образі «воїна світла» (фото, відео)

У США в Новому Орлеані пройшов півфінал конкурсу «Міс Всесвіт — 2022». Україну на конкурсі представила модель Вікторія Апанасенко.

Під час виходу в національних костюмах українка продемонструвала образ «Воїна світла». Відео оприлюднили в Instagram «Міс Україна Всесвіт».

Апанасенко вийшла на сцену з мечем у білій сукні. Образ прикрасив головний убір у вигляді німбу з колосками та механічні крила.





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«В цьому образі, є відсил до ангела-покровителя Архангела Михаїла,що захищає Україну з мечем. В руках у Вікторії зброя, її тіло — в стилізованих обладунках, водночас вона несе світло через цю тотальну пітьму, метафоричну та буквальну, що прийшла на наші землі з агресором», — розповіла дизайнерка вбрання Леся Патока.





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Також у півфіналі конкурсантки демонстрували, вечірнє вбрання та вихід у купальнику. Під час останнього українка вийшла з накидкою з надписом «Be brave like Ukraine» (Будь мужньою, як Україна).





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