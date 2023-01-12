Петраков не залишиться тренером збірної України з футболу — УАФ не стала продовжувати співпрацю

Українська асоціація футболу (УАФ) припинила співпрацю з 65-річним Олександром Петраковим як головним тренером національної збірної України.

Про це йдеться у повідомленні УАФ.

Олександр Петраков очолив збірну України з футболу у серпні 2021 року — після Євро, на якому Україна дісталась чвертьфіналу. Тоді УАФ несподівано не стала продовжувати контракт із Андрієм Шевченком і його тренерським штабом.

До призначення у національну збірну Петраков очолював молодіжну збірну України, з якою виграв чемпіонат світу U-20 у 2019 році.

Контракт петракова діяв по 31 грудня 2022 року. В ньому була опція продовження ще на півтора роки — до закінчення фінальної частини Євро-2024. Однак в УАФ не стали продовжувати співпрацю з тренером.

Чого досяг Олександр Петраков із збірною України

Із національної командою Петраков брав участь у відборі до чемпіонату світу 2022 та в матчах Ліги націй. І зазнав невдачі в обох турнірах.

Під керівництвом Петракова Україна не змогла потрапити на ЧС-2022 в Катарі, програвши у вирішальному матчі кваліфікації Вельсу.

А в Лізі націй Україна не змогла виграти свою групу в дивізіоні В та піднятися до дивізіону А.

Такі результати вплинули і на майбутні перспективи команди. При жеребкуванні відбору на Євро-2024 (матчі пройдуть у 2023 році) Україна опинилась лише у третьому кошику і тому очікувано отримала двох дуже сильних суперників із перших двох — Англію і Італію. Тепер пробитися на Євро-2024 українцям із будь-яким новим тренером буде надзвичайно важко.

Загалом під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів:

перемог — 6

нічиїх — 7

поразок — 3

різниця м’ячів — 23—13

Сhas News розповідав, яку зарплату отримував Олександр Петраков на посаді головного тренера збірної.

І писав, як тренер виказав готовність вбивати російських окупантів, чим викликав неабияку реакцію в рф.

Хто буде наступним тренером збірної України?

Ім’я нового тренера збірної України ще невідомо.

Головним претендентом називають колишнього тренера «Динамо» Сергія Реброва (48 років). Його кандидатуру обговорювали в ЗМІ ще влітку 2021-го, коли збірну залишив Шевченко. Проте у Реброва до літа 2023 року діє контракт із клубом «Аль-Айн» з ОАЕ.

Після Шевченка збірну міг очолити Мирон Маркевич (71 рік). Він вже був її тренером у 2010 році, також очолював «Карпати», «Металіст», а з «Дніпром» у 2015 році дістався фіналу Ліги Європи. ЗМІ писали, що Маркевич має домовленість із керівництвом УАФ, проте зрештою збірну віддали Петракову. Маркевич каже, що тоді хотів і був готовий прийняти збірну, а зараз йому це вже «не цікаво».

На даний момент без роботи залишається Андрій Шевченко (46 років). Після збірної України він недовго і невдало тренував італійський «Дженоа». Час від часу в ЗМІ з’являється інформація про нібито зацікавленість різних команд та збірних в послугах Шеви. Проте після фіаско з «Дженоа» вигідних та конкретних пропозицій у Шевченка, вочевидь немає.

Важливим чинником вдалої роботи Шевченка в збірній України став сильний тренерський штаб із кількома іноземцями в ньому. Тому умовою повернення Андрія буде солідний бюджет на нього самого та помічників.

Коли збірна України грає наступний матч

Із новим тренером керівництву УАФ потрібно визначатися якнайшвидше. Адже перший офіційний матч команда зіграє досить скоро — 26 березня на виїзді проти Англії у відборі на Євро-2024.

Тим часом президент УАФ Андрій Павелко отримав підозру від Генеральної прокуратури у справі 2018 року про фінансові махінації в рамках діяльності УАФ. Його заарештували і випустили під заставу.