Пригожин є потенційним наступником путіна — ексрозвідник Великої Британії

Засновник приватної військової компанії «Вагнер» євген пригожин ймовірно, може стати наступником російського диктатора володимира путіна.

Про це в коментарі виданню Sky News заявив Філіп Інграм, колишній співробітник британської військової розвідки.

За його словами, нещодавнє призначення начальника Генштабу зс рф валерія герасимова на посаду керівника так званої «спеціальної військової операції» в Україні можна трактувати як своєрідне зниження ролі пригожина.

Однак він вважає, що значущість шеф-кухаря путіна в придворних інтригах Кремля не можна скидати з рахунків, адже у нього є прямий контакт з президентом рф.

Також саме найманці пригожина беруть участь у боях навколо Бахмута і Соледара, захоплення яких є провідним завданням армії рф.

Експерт каже, що саме пригожин є головним наступником володимира путіна навіть з урахуванням того, що іноді той чинить «по-своєму».

«Але у нього є прямий зв’язок з Володимиром Путіним. Строго кажучи, він повинен працювати під військовим командуванням, але він, схоже, чинить по-своєму. Він бере на себе відповідальність у різних областях. За повідомленнями, він також є потенційним наступником Путіна у разі його висування — і він відкрито критикує як (міністра оборони рф — Прим.Ред.) Сергія Шойгу, так і Герасимова», — констатував Інграм.

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