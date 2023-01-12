Український фільм «Ля Палісіада» покажуть на кінофестивалі у Швеції

Фільм українського режисера Філіпа Сотниченка “Ля Палісіада” покажуть на 46-му Гетеборзькому кінофестивалі у Швеції.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба Держкіно у Фейсбуці.

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“Найбільший фестиваль Скандинавії покаже дебют Філіпа Сотниченка у конкурсній програмі імені Інгмара Бергмана. За словами самого Бергмана, який започаткував цей конкурс у 2007-му році, нагорода вручається режисеру-дебютанту, “чий фільм досліджує екзистенційну тему з експериментальним підходом до кінематографічних засобів””, – йдеться у повідомленні.

Події кінострічки розгортаються у 1996-му році, за кілька місяців до скасування смертної кари, що дісталася Україні в спадок від СРСР. До цього за кількістю смертних вироків Україна мала один із найвищих показників у світі.

Фільм створено кінокомпаніями «ВІАТЕЛ» та «Сучасне Українське Кіно». Розробку проєкту підтримав Український культурний фонд, фінансову підтримку виробництва було отримано від Держкіно, постпродакшн профінансував Гетерборзький кінофонд (Швеція).