Український фільм «Ля Палісіада» покажуть на кінофестивалі у Швеції

Фільм українського режисера Філіпа Сотниченка “Ля Палісіада” покажуть на 46-му Гетеборзькому кінофестивалі у Швеції.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба Держкіно у Фейсбуці.
Читай також: Кіркорова та інших російських артистів позбавлять звання «народного»
“Найбільший фестиваль Скандинавії покаже дебют Філіпа Сотниченка у конкурсній програмі імені Інгмара Бергмана. За словами самого Бергмана, який започаткував цей конкурс у 2007-му році, нагорода вручається режисеру-дебютанту, “чий фільм досліджує екзистенційну тему з експериментальним підходом до кінематографічних засобів””, – йдеться у повідомленні.
Події кінострічки розгортаються у 1996-му році, за кілька місяців до скасування смертної кари, що дісталася Україні в спадок від СРСР. До цього за кількістю смертних вироків Україна мала один із найвищих показників у світі.
Фільм створено кінокомпаніями «ВІАТЕЛ» та «Сучасне Українське Кіно». Розробку проєкту підтримав Український культурний фонд, фінансову підтримку виробництва було отримано від Держкіно, постпродакшн профінансував Гетерборзький кінофонд (Швеція).
- Естонські рятувальники передали партію техніки для розмінування України
- Реформа містобудування передбачає до 5 років увʼязнення за знищення архітектурної спадщини, – Шуляк
- ООН оцінила збитки для телекомунікацій в Україні через війну на майже $1,8 мільярда
- Байден і Трюдо обговорили подальшу підтримку України
- Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Деркача, Кузьміна та Козака
- Вийшла перша серія мультфільму «Пес Патрон» – ВІДЕО
- Через війну в Україні зросла кількість випадків торгівлі людьми — ОБСЄ
- Україна імпортувала 30 млн тонн товарів протягом 2022 року
- У Маріуполі загарбники почали примусову паспортизацію
- У Німеччині «Війну, що змінила Рондо» внесли до списку найкращих книжок 2022 року
- У Києві відкрили виставку до 85-річчя Василя Стуса
- Обов’язкової мобілізації жінок не буде до 2026 року – Міноборони
- Українські щедрівки 2023 – найкраща підбірка
- Для відновлення двох ключових підстанцій на Херсонщині необхідні 270 мільйонів грн