У Софії Київській відкриють коворкінг з безперебійним живленням та інтернетом

У Києві в будинку Консисторії на території Національного заповідника «Софія Київська» 16 січня відкриють невеликий коворкінг «Софіт».

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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У коворкінгу буде швидкісний інтернет, безперебійне електропостачання та укриття. У вартість також входить: робоче місце у сучасному, нещодавно відремонтованому приміщенні, окрема кімната для мітингів, вода та гарячі напої, клінінг та охорона.

Коворкінг працюватиме в будні дні за офісним графіком — з 9:00 до 18:00. Вартість оренди робочого місця за годину — 100 гривень. У день відкриття, 16 січня, перші дві години оренди робочого місця будуть безкоштовними.