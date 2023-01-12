Через значні втрати в окупованому Алчевську росіяни проводять нову хвилю мобілізації — Генштаб

Генштаб ЗСУ розповів про ситуацію на фронті станом на вечір 12 січня.

Росіяни зосередились на повному захопленні Донецької області та продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Найбільш запеклі бої тривають у районах населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка.

Також для поповнення втрат у живій силі, на початку тижня окупанти розпочали нову хвилю мобілізації в окупованому місті Алчевськ Луганської області.

На Авдіївському напрямку ворог веде безуспішні наступальні дії, а на Куп’янському та Лиманському — не полишає спроб покращити тактичне положення. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках — обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Сеньківка та Карповичі Чернігівської області; Бачівськ на Сумщині, а також Стрілеча, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка та Рідкодуб Харківської області.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони Синьківки, Орлянки, Кислівки, Берестового, Іванівки і Богуславки на Харківщині та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив російських танків та артилерії потрапили Греківка, Макіївка, Червонопопівка та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог обстрілював Красногорівку, Авдіївку, Мар’їнку та Новомихайлівку Донецької області.

На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині.

На Запорізькому напрямку загарбники обстрілювали райони населених пунктів Времівка і Вільне Поле Донецької області та Гуляйполе, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів і Кам’янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку противник продовжує обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, мінометних обстрілів зазнали передмістя та саме місто Херсон.

За минулу добу авіація Сил оборони України завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 5 ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Також наші воїни збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу «орлан-10».

Українські артилеристи та ракетники уразили три пункти управління, три райони зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300 та 3 склади боєприпасів.

Нагадаємо, раніше у розвідці повідомляли, що з 9 січня у рф обмежили виїзд із країни військовозобов’язаним.

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