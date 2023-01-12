Україна імпортує електроенергію з Європи вже два тижні

Від першого січня Україна вже імпортує невеликі обсяги електроенергії з Європи, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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При цьому міністерство розраховує на збільшення імпорту. «Багато залежатиме від майбутніх обстрілів енергосистеми, які пошкодження будуть, але, безумовно, на імпорт ми також розраховуємо», — зазначив Галущенко.

Імпорт електроенергії з Європи став можливим завдяки нещодавно ухваленому урядом рішенню про гарантії енергопостачання споживачам дорогої імпортної електроенергії.