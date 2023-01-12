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Рада схвалила законопроєкти щодо податкових і митних пільг для промисловості

12.01.2023

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкти №8298, №8299, які передбачають запровадження низки податкових пільг для промисловості.

Як передає Amazing Ukraine,  про це пише “ЄП”.

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Так, за прийняття законопроєктів №8298 та №8299 у першому читанні проголосували 246 та 243 нардепи відповідно.

Серед основних новацій, які пропонуються:

  • Звільнення імпорту обладнення та комплектуючих від ПДВ та мита. “Мова про везення в Україну виключно для власного виробництва (за конкретними кодами) на території України без права відчуження на будь-яких умовах раніше п’яти років з дати їх ввезення на митну територію України”, – пояснив Железняк.
  • Звільнення обладнення від ПДВ та мита для професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, які здійснюють підготовку кадрів для підприємств, для забезпечення освітньої діяльності;
  • Особливості оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування залізної руди на період воєнного стану;
  • Звільнення від оподаткування платників єдиного податку четвертої групи за земельні ділянки, що розташовані на територіях бойових дій та/або тимчасово окупованих територіях;
  • Звільнення від рентної плати за спеціальне використання води енергогенеруючими компаніями;
  • Продовження строків служби зареєстрованих РРО до кінця дії воєнного стану. Але можливо взагалі до другого читання приберуть строк служби для РРО як факт;
  • Віднесення електронної марки та цифрової поштової марки до об’єктів, які не підлягають оподаткуванню;
  • Звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання послуг з демонстрування та показу фільмів дубльованих,озвучених державною мовою на території України.
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