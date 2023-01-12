Як отримати «пакунок малюка» у 2023 році: роз’яснення Кабміну

В Україні у 2023 році продовжує діяти урядова програма «пакунок малюка» — одноразова допомога при народженні дитини. Її можна отримати як у натуральній, так і грошовій формі.

Пресслужба Кабміну пояснює, як оформити отримання «пакунку малюка» та які документи для цього потрібні.

Як отримати «пакунок малюка» у натуральній формі (бебі-бокс) в 2023 році

Одноразова натуральна допомога «пакунок малюка» має видаватися закладом охорони здоров’я при народженні дитини.

Також її може видавати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем проживання / перебування отримувача:

у разі відсутності «пакунка малюка» у закладі охорони здоров’я;

народження дитини за межами України чи на тимчасово окупованій території України;

народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я видається відповідним.

У таких випадках заява на отримання «пакунка малюка» подається отримувачем не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини, а у разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я – протягом року з дня народження дитини.

До заяви додаються копії (фотокопії) таких документів:

свідоцтва про народження дитини. У разі народження дитини за кордоном — копії виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.

документа, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я, виданого закладом охорони здоров’я, який проводив огляд матері та дитини, aбo медичною консультативною комісією, якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд матері та дитини відповідно до законодавства.

Як отримату грошову компенсацію вартості «пакунка малюка»

Грошова компенсація призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 12 місяців з дня народження дитини.

Отримувач може звернутися за грошовою компенсацією:

шляхом надсилання заяви та документів поштою до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення;

під час надання йому комплексної послуги «єМалятко».

До заяви додається копія свідоцтва про народження дитини або його аналог, виданий за кордоном (так само як і для отримання «пакунку» у натуральній формі).

Для призначення грошової компенсації під час надання послуги «єМалятко» отримувач повідомляє про відмову матері / батька (інших родичів, усиновлювачів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів дитини) від отримання одноразової натуральної допомоги, надає необхідні відомості та зазначає спеціальний рахунок.

Сhas News також розповідав, як оформити грошову допомогу при народження дитини у розмірі 41 280 грн, яка виплачується частинами протягом 36 місяців.

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