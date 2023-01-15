Володимир Зеленський запровадив санкції проти 198 російських діячів культури і медіасфери

У неділю, 15 січня, Володимир Зеленський, президент України запровадив санкції проти 198 осіб за виправдання агресії росії проти України.

Указ опубліковано на сайті президента.

До списку потрапили діячі культури, пропагандисти, воєнні кореспонденти, чиновники, в тому числі окупаційних адміністрацій.

Під санкції потрапили переважно громадяни росії та білорусі.

Проте є у переліку й громадяни України, зокрема, Діана Панченко — експропагандистка медведчуківських телеканалів, яка нині знімає пропагандистські ролики для російського телебачення на окупованих територіях України.

Проти осіб, які потрапили до зазначеного списку, запроваджується повний пакет персональних санкцій строком на 10 років.

Нагадаємо, 7 січня Зеленський затвердив санкції РНБО проти 119 російських артистів та пропагандистів, серед яких співак Філіп Кіркоров, репер Баста, путінський ідеолог Олександр Дугін, актор Нікіта Міхалков. До списку також увійшла українська телеведуча Жанна Бадоєва.

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