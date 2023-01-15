В рф заявили про атаку на одну з найбільших електропідстанцій Брянська

За словами росіян вчора, у суботу, 14 січня, відбулась атака на одну з найбільших електропідстанцій Брянська.

Про це пише російський Telegram-канал Mash.

«Український дрон скинув дві гранати на енергопідстанцію у Брянській області вчора близько 6 ранку», — йдется у повідомленні.

У рф кажуть, що БПЛА атакував одну з найбільших енергопідстанцій регіону — вона живила два райони Брянська.Вони також додали, що перша скинута граната не розірвалася, а другу накрив собою охоронець, який наразі знаходиться в реанімації.

Нагадаємо, що 14 січня у Бєлгородській області сержант підірвав гранату на території військової частини. Через це загинули троє військових, ще щойнаменше 10 людей постраждали.

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