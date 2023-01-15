Футболіст Михайло Мудрик перейшов до ФК «Челсі» за €70 млн

22-річний Михайло Мудрик, футболіст збірної України та донецького «Шахтаря» перейшов за €70 млн до лондонського футбольного клубу «Челсі» та став найдорожчим в історії українським гравцем.

Про це повідомив сайт клубу.

«Це великий клуб у фантастичній лізі, і це дуже привабливий проєкт на цьому етапі моєї карʼєри. Я радий зустрітися зі своїми новими товаришами по команді, і я з нетерпінням чекаю роботу та навчання під керівництвом Гремма Поттера та його колег», — сказав Мудрик.

Мудрик привернув увагу європейських топклубів, відзначившись 18 голами у всіх турнірах цього сезону, включаючи три голи та дві результативні передачі на груповому етапі Ліги чемпіонів. На рахунку Мудрика вісім матчів за збірну України.

Футбольний клуб «Шахтар» повідомив, що за гравця заплатили €70 млн, ще €30 млн український клуб може отримати у вигляді бонусів. Умовою для виплат бонусів стане перемога «Челсі» у чемпіонаті Англії або в Лізі чемпіонів впродовж дії контракту Мудрика (8,5 років).

Таким чином Михайло Мудрик став найдорожчим українським футболістом в історії. Раніше рекорд належав Андрієві Шевченку, який у 2006 році перейшов з італійського «Мілану» до «Челсі» за €43,88 млн.

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