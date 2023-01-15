16 січня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 16 січня

У понеділок, 16 січня, в Україні вшановують пам’ять Кіборгів — бійців, які тримали оборону Донецького аеропорту з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року під час війни на сході України.

Також цього дня у світі відзначаються Всесвітній день «The Beatles», Міжнародний день гарячої та гострої їжі та День льодовара.

Яке релігійне свято 16 січня

16 січня у церковному календарі — день пам’яті святого мученика Гордія. Народився та виріс він в християнській родині, в місті Кесарії в III столітті. В зрілому віці став на військову службу і дослужився до сотника (начальника) війська. Коли почалися гоніння християн вирішив піти зі служби та оселитися самітником в пустелі.

Згодом повернувся на Батьківщину, де тоді за належність до християнської релігії катували та вбивали. Під час язичницького свята вголос почав проповідувати Боже слово та назвав себе християнином. За що був арештований та піддався жорстокій карі. Не відступив від віри навіть під страхом смерті. За що був вбитий

День ангела 16 січня

Сьогодні день ангела (іменини) святкують Гордій, Павло, Малахій, Орина (Аріна), Жанна, Мелетій.

Які історичні події стались 16 січня

1918 — Українська Центральна Рада ухвалила закон про створення української добровольчої армії.

1919 — у Києві за дорученням голови Директорії Симона Петлюри, для популяризації української музичної культури за кордоном, музичним відділом Міністерства освіти УНР створена Українська республіканська капела.

1919 — Українська Директорія оголосила війну більшовицькій росії.

1920 — в Парижі відбулося перше засідання Ради Ліги Націй без участі США.

1924 — іспанський льотчик Пабло Пескара протримався в повітрі на гелікоптері власної конструкції 8 хвилин 13 секунд, пролетівши більше кілометра.

1954 — місто Проскурів перейменоване на Хмельницький, Кам’янець-Подільська область — на Хмельницьку.

1957 — у Ліверпулі відкрився The Cavern Club, в якому почала виступати група «The Beatles».

1969 — чеський студент Ян Палах здійснив акт самоспалення в Празі на Вацлавській площі на знак протесту проти радянського вторгнення до Чехословаччини 1968 року.

1984 — Майкл Джексон одержав 8 статуеток «Ґреммі» за альбом Thriller.

1991 — Білий дім офіційно оголосив про початок операції «Буря в пустелі», метою якої було звільнити Кувейт від іракської окупації.

1992 — Буркіна-Фасо визнала незалежність України.

1997 — компанія Microsoft випустила Office 97, комплексну офісну програму, яка миттєво стала бестселером і завоювала 80% ринку.

2002 — Рада Безпеки ООН проголосувала за накладення санкцій на екстремістську організацію Аль-Каїда та рух Талібан.

2014 — в Україні ухвалені «закони про диктатуру» («Диктаторські закони 16 січня»).

Хто народився 16 січня

1943 — Браян Фернехоу, всесвітньовідомий англійський композитор.

1948 — Джон Карпентер, американський кінорежисер, зняв фільми «Сповідь невидимки» та «Гелловін».

1959 — Шаде Аду, британська соул-виконавиця нігерійського походження.

1962 — Людмила Юріна, сучасний український композитор.

1966 — Василь Попадюк, український скрипаль.

1969 — Елайа, ритм-н-блюзова виконавиця, яка трагічно загинула в авіакатастрофі.

1970 — Сергій Ярунський, український композитор, диригент і філософ.

1973 — Владислав Дружченко, український бадмінтоніст.

1974 — Кейт Мосс, англійська супермодель (Calvin Klein) та акторка.

1981 — Нік Валенсі, гітарист нью-йоркської групи The Strokes.

1983 — Андрій Русол, український футболіст, захисник збірної України з футболу, капітан дніпропетровського «Дніпра».

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