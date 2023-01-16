Графіки відключення світла в Україні 16 січня: перелік міст

16 січня в Україні залишається складною ситуація з електропостачанням. У більшості областей діють стабілізаційні графіки відключень світла, а у кількох — екстрені.

Коли не буде світла у Києві 16 січня

Зараз у столиці тривають екстрені відключення світла. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуацію не стабілізують. Коли стан електромереж покращиться, дізнатись графіки відключень світла у Києві можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 16 січня

ДТЕК Київські регіональні електромережі запровадили екстрені відключення світла на Київщині. З аварійними відключеннями світла можна ознайомитись за цим посиланням.

У разі відновлення дії графіків стабілізаційних відключень дізнатись, коли вимикатимуть світло за вашою адресою можна тут.

Коли не буде світла у Чернігівській області 16 січня

Групи відключень поділені на жовту, синю та зелену. Дізнатись за якою групою вимикатимуть світло за вашою адресою можна за цим посиланням.

Графік вимкнень для парного і непарного дня згідно з кожною групою можна переглянути за цим посиланням. Щоб дізнатися про відключення за особовим рахунком, слід звернутись у Telegram-бот.

Коли не буде світла у Сумській області 16 січня

На Сумщині діють графіки погодинних відключень. Ознайомитись з ними можна за посиланням.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 16 січня

У регіоні світло вимикають у 12 черг, початок кожної змінюється щотижня. Ось їх розклад, а переглянути чергу для конкретної адреси на сайті обленерго можна за цим посиланням.

Через ворожу атаку можливі перебої з електрикою.

Коли не буде світла у Полтавській області 16 січня

У Полтаві та області планують усіх споживачів поділили на три черги. 16 січня через обмеження від Укренерго планують одночасно відключати дві черги — основну та додаткову. Подивитися цей графік можна за посиланням. що позначена у дужках., якщо дозволить споживання, застосовувати одну чергу відключень світла.

Коли не буде світла у Черкаській області 16 січня

У зв’язку з ракетними обстрілами в області діють червоні графіки відключень світла (у регіоні розроблені зелені, жовті, червоні та сірі графіки).Розклад вимкнень електроенергії, а також перевірити свою адресу можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 16 січня

По всій території Кіровоградської області діють графіки погодинних відключень (ГПВ) (дві години світло є, а чотири години світло відсутнє). Ознайомитись з графіком погодинних відключень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 16 січня

У регіоні наразі діють екстрені відключення світла. Попередні графіки поки не діють. Перевірити наявність поточних відключень за своєю адресою можна тут.

Коли не буде світла у Миколаївській області 16 січня

У регіоні дотримуються графіків вимкнень світла у три черги. Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 16 січня

В регіоні тривають екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

Коли не буде світла у Вінницькій області 16 січня

На Вінниччині сьогодні сформовані три черги, для кожної з яких діє свій графік відключень електрики. Дізнатися свою чергу за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 16 січня

У регіоні світло для споживачів також вимикають за графіком, вони складаються з трьох груп. Переглянути їх можна за посиланням.

Коли не буде світла у Хмельницькій області 16 січня

Наразі Хмельницьку область поділено на 4 черги. У періоди максимального навантаження можливі відключення одночасно за двома чергами, згідно з Графіком погодинних відключень. Для пошуку відключення за своєю адресою необхідно перейти за цим посиланням.

Коли не буде світла у Тернопільській області 16 січня

Для регіону оприлюднили графік відключення, який діятиме з 16 по 22 січня.

Споживачів поділили на три групи. Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 16 січня

В області виділені чотири черги відлючень світла, кожна з яких поділяється на кілька підчерг. Дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком:за посиланням або у чатботі Viber.

Коли не буде світла у Чернівецькій області 16 січня

На Буковині усі споживачі поділені на 18 груп, для кожної з яких діє власний графік відключень світла. Перевірити свою адресу та дізнатися, коли вимикатимуть електроенергію, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 16 січня

Житомиробленерго оприлюднені графіки відключень світла розбиті на три сектори. при отриманні команди від Укренерго застосовується Сектор позначений червоним кольором, при недостатності потужності додатково вводяться в дію Сектори, які позначені жовтим, а потім зеленим кольорами. Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 16 січня

Графік погодинних відключень світла для своєї адреси можна подивитися на сайті Волиньобленерго за посиланням.

Коли не буде світла у Рівненській області 16 січня

Графік погодинних відключень світла для своєї адреси можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Закарпатській області 16 січня

На Закарпатті споживачі поділені на чотири черги. Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

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