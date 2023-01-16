Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 16 січня

Українські військові за добу знищили 790 окупантів та 12 танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 16 січня орієнтовно склали:

особового складу — близько 116080 (+790) осіб ліквідовано,

танків — 3118 (+12),

бойових броньованих машин — 6204 (+21),

артилерійських систем — 2099 (+5),

РСЗВ / MLRS — 438 (+1),

засоби ППО — 220 (+1),

літаків — 286 (+0),

гелікоптерів — 276 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1872 (+0),

крилаті ракети — 749 (+0),

кораблі /катери — 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4870 (+24),

спеціальна техніка — 190 (+3).

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