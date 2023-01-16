Ракетна атака по Дніпру: загинули 35 осіб, доля ще 35 мешканців — невідома

Кількість жертв російської ракетної атаки у Дніпрі зросла до 35 осіб. Серед загиблих — 2 дитини.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, отримано 46 повідомлень про безвісно зниклих осіб. Перебування 11 з них встановлено, доля ще 35 — з’ясовується.

Крім того, травмовано 75 людей (з них 14 дітей). Врятовано — 39 осіб (з них 6 дітей).

Всього до робіт залучено 577 осіб та 103 од. техніки, з них від ДСНС — 155 осіб та 39 од. Техніки.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки 14 січня російська крилата ракета Х-22 уразила багатоповерхівку у Дніпрі та повністю зруйнувала цілий під’їзд.

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