У Білорусі почалися спільні з рф навчання військової авіації

16 січня у Білорусі розпочалися спільні з російськими повітряними силами навчання військової авіації. В Мінборони країни заявляють, що вони триватимуть до 1 лютого.

Офіційно метою навчань назвали «підвищення оперативної сумісності при спільному виконанні навчально-бойових завдань». Заявлені тренування у таких напрямках:

ведення повітряної розвідки;

спільне патрулювання уздовж кордону;

авіаційна підтримка угрупувань військ;

висадка тактичного десанту;

доставка вантажів та евакуація поранених.

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляла, що росія 8 січня перекинула до Білорусі 12 гелікоптерів (Мі-8 та Мі-24), а 15 січя — 8 винищувачів (по чотири Су-34 та Су-30) та 4 вантажно-транспортних літаки (Ан-12 та Ан-26).

Вони мають взяти участь у навчаннях. У Міноборони Білорусі раніше повідомляли, що для тренувань задіють усі полігони та аеродроми.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні заявили, що розцінюють авіаційні навчання у Білорусі просто як навчання.

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