На Харківщині судитимуть зрадника, який кафе власної дружини віддав росіянам

​У ДБР завершили розслідування щодо колишнього правоохоронця, який займав керівну посаду в Куп’янському районі та почав співпрацювати з росіянами під час тимчасової окупації регіону.

Коли російські війська захопили селище Великий Бурлук, чоловік одразу пішов домовлятися з «новою» владою. Колаборант навіть запропонував віддати їм кафе дружини та службовий автомобіль. Окрім цього, обвинувачений агітував своїх колег переходити на бік ворога.

Попри всі старання посади від окупантів зрадник так і не отримав. Під час звільнення селища українськими силами чоловік не встиг втекти та був затриманий працівниками ДБР.

Його обвинувачують у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно контррозвідка Служби безпеки викрила у Черкаській області агента фсб, який передавав ворогу інформацію про українські підрозділи та об’єкти інфраструктури.

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