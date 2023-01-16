Історії людей з розтрощеного будинку у Дніпрі: захисниця «Азовсталі», вагітна в церкві, дівчина з дощиком

Під час масованого обстрілу України в суботу, 14 січня 2023 року, одна з російських ракет розтрощила під’їзд багатоповерхівки в Дніпрі на Набережній Перемоги. Станом на понеділок, 16 січня, відомо про щонайменше чотири десятки загиблих.

У кожної зруйнованої сім’ї — своя окрема трагедія. Chas News зібрав кілька історій людей із зруйнованого у Дніпрі будинку.

Під завалами опинилась захисниця «Азовсталі», яка восени повернулась з полону

У зруйнованому будинку в Дніпрі проживала захисниця «Азовсталі». Про це розповіла її донька Русана Бабкіна.

«Моя мама, сестра та бабуся були в тому самому під’їзді дому на Набережній Перемоги в який влучила російська ракета… Вихідний день, субота. Мама мала бути на службі у ЗСУ, але залишилась вдома через ГРЗ. Сестра наводила лад в черговій орендованій квартирі, бабуся на кухні тільки закінчила смажити чебуреки», — написана Русана в соцмережах.

Дівчина, яка перебувала у справах в Одесі, розповіла, що розмовляла з мамою телефоном приблизно за пів години до трагедії. Після того зв’язку з рідними немає.

Одразу після початку повномасштабної війни в лютому 2022-го батько та мати Русани пішли до лав ТрО у рідному Маріуполі. Потім перебували на заводі «Азовсталь», звідки вийшли, склавши зброю, 17 травня. Через п’ять місяців маму дівчини звільнили з російського полону в рамках «жіночого обміну». Батько досі в полоні.

Молода пара приїхала у Дніпро на вихідні до батьків

Марина Фігурна та Андрій Осинський — молоде подружжя, на ті вихідні вони приїхали в Дніпро з Одеси погостювати у батьків. Не бачились рік через війну.





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A post shared by Арина Медведева (@arishik_)

Марина навчалася в Національній металургійній академії України. Андрій — інтернет-маркетолог. Вони побралися у 2015 році.

Ракета прилетіла в під’їзд, де перебували усі родичі.

Матір Марини знайшли та доправили до лікарні. Доля її рідних лишалась невідомою.

Після атаки вижила матір захисника Бахмута

Український військовий Максим Омельяненко перебував у Бахмуті, коли дізнався, що російська ракета влучила в будинок в Дніпрі, де жила його мама.

Максим вирушив до Дніпра і дорогою завдяки відео у соцмережах дізнався, що мама дивом вижила.

«Летячи з Бахмута до Дніпра, на цьому відео я дізнаюся, що, найімовірніше, дивом мама вижила, на шматочку кухні, єдиному вцілілому місці моєї квартири на дев’ятому поверсі, притиснута плитою», — розповів боєць.

Очевидці написали у коментарях до відео, що жінка довго махала ганчіркою рятівникам. До неї піднімалися кілька разів, але довго не могли евакуювати.

Двоюрідна сестра Максима Анна додала, що в тому самому будинку, через два під’їзди, жила сестра врятованої жінки. Вона так само лишилась домівки.

Батько не встиг вийти до дружини і доньок на прогулянку

Внаслідок влучання ракети в будинок загинув тренер з боксу Михайло Кореновський. Його дружина та доньки вціліли, оскільки перебували на вулиці.

Під час ракетного обстрілу Михайло повернувся додому зі змагань і збирався приєднатися до сім’ї на прогулянці. Але не встиг.

Інтернет облетіла фотографія яскравої жовтої кухні розтрощеної квартири Кореновських. Кухня вцілила, на столі після вибуху навіть залишилась тарілка з яблуками. І це лише відтіняє трагедію, що сталась: ось тільки-но тут царювало життя, як окупанти посіяли смерть.

Також в мережах залишилось архівне відео з цієї кухні, на якому щаслива родина святкує день народження дочки.

@davidjan13_13

На этой кухне были праздники ,смех и улыбки детей . Не стало Кореновского Михал Михалыча ,мужа,отца,Тренера и просто хорошего человека😔 Карта супруги для помощи: 4149499346007535 Кореновская Ольга Михайловна Ублюдки руские вы за все ответите ! 14.01.23 Вечная память Михалыч🙏🏻

♬ Гей, пливе кача – Піккардійська терція

Дівчина з дощиком: чекала до допомогу і у прірві бачила інший під’їзд

Інша фотографія, що запам’яталась після трагедії у Дніпрі — дівчина з новорічним дощиком в руках у розтрощеній квартирі чекає рятувальників. Це 23-річна Анастасія Швець.

«Мене накрило дверима в ліжку. Частина кухні в кімнаті. Ванної, кухні, коридору і комори немає. Там прірва, і я бачу частину чужого під’їзду», — розповідала Настя.

Коли вона чекала на допомогу, то не знала про долю батьків, які під час влучання ракети були на кухні. Дівчина лише говорила, що їх бачили живими.

Лише у вересні загинув хлопець Насті, який воював у лавах ЗСУ.