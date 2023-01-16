Комплекси рф С-300 та С-400 потрібно знищувати одразу на позиціях — Повітряні сили

Зенітно-ракетні комплекси С-300 та С-400 потрібно знищувати одразу на позиціях, щоб вони не могли обстрілювати Україну. Про це під час брифінгу заявив Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ.

За словами речника, використання ракет С-300 та С-400 для ударів по наземних цілях свідчить про брак балістичних ракет у росії.

«С-300 є загрозою. Ми не будемо мати стільки систем західного зразка, щоби збивати всі С-300 в повітрі. Їх треба знищувати на позиціях, звідки вони завдають ударів», — підсумував Ігнат.

Система С-400 є новою, тому, на думку речника, її можуть застосовувати менше.

Більше про ці системи читайте в нашому матеріалі «С-300» та «С-400»: як росія обстрілює українські міста з комплексів ППО».

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