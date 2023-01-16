До росії вивезли близько 260-700 тис. українських дітей — Регіональний центр прав людини

За різними даними, в росію вивезли від 260 тис. до майже 700 тис. українських дітей, більшість із яких має батьків.

Про це заявили у Регіональному центрі з прав людини.

«Більша частина цих дітей була переміщена разом із законним представником. Це не так, як намагаються змалювати, що це все діти без супроводу. Більша частина з батьками», — зазначила Катерина Рашевська, юристка Регіонального центру прав людини.

Однак рф не дає доступу до процесу депортації ні Україні, ні міжнародним організаціям. Тому назвати точну кількість викрадених дітей наразі неможливо.

Серед вивезених неповнолітніх є такі, чиї батьки були вбиті росіянами. Однак у багатьох із них залишились живі родичі, яким і мали передати цих дітей.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.