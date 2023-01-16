СБУ назвала причетних до ракетного удару по Дніпру російських військових

СБУ ідентифікувала російських військових, які причетні до ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня.

Попередні дані слідства свідчать, що до вчинення цього злочину були залучені декілька десятків військовослужбовців, серед яких:

командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович, 21.06.1971 року народження;

командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович, 08.02.1987 року народження;

начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков, 01.09.1978 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович, 07.06.1982 року народження;

штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар, 03.07.1985 року народження;

інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.

На місці трагедії попередньо підтвердили тип російської ракети Х-22, яка вдарила по будинку. Після проведення експертиз зловмисникам повідомлять про підозру.

«Кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно — щоб жоден убивця не уникнув покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає «пуск», хто причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату. І вона обов’язково буде», — зазначив очільник СБУ Василь Малюк.

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