У Норвегії підтвердили, що колишній член ПВК «Вагнер» просить в країні притулку

Норвезьке імміграційне управління (UDI) підтвердило, що колишній високопоставлений член ПВК «Вагнер» Андрій Медведєв просить притулку в країні.

Про це повідомляє AP.

В UDI журналістам заявили, що надати більше інформації вони не можуть через питання безпеки та конфіденційності. Адвокат Медведєва Брюньульф Ріснес підтвердив, що його підопічний перебуває в Осло, у центрі для порушників міграційного законодавства.

Раніше інформагентство NTB повідомляло, що Медведєв переховувався з того часу, як залишив ПВК «Вагнер» 6 липня після закінчення чотиримісячного контракту. А російська «Медуза» пише, що він був командиром підрозділу, в який входив страчений кувалдою боєць Євген Нужин.

Засновник російської правозахисної організації Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив, що Медведєв перейшов кордон з Норвегією в Мурманській області. Він нібито погодився давати свідчення проти засновника групи «Вагнера» Євгена Пригожина.

За словами Осєчкіна, Медведєв був свідком страт та позасудових розправ над іншими найманцями та сам боявся стати їх жертвою.

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