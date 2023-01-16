На окупованій Луганщині російська ракета С-300 впала на житловий будинок — Генштаб

Генеральний штаб інформує про становище на фронті станом на вечір 16 січня.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони понад тридцяти населених пунктів. Серед них Ветеринарне, Зелене, Тернова, Стариця, Вільча, Бударки і Тополі Харківської області та Середина Буда, Попівка, Павлівка і Кіндратівка на Сумщині.

Також поблизу українського кордону розпочались льотно-тактичні навчання росії та Білорусі. З огляду на це, зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору Білорусі.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 10 населених пунктів. Серед них — Котлярівка, Крохмальне, Берестове, Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Невське і Кремінна Луганської області.

На Бахмутському напрямку ударів зазнали Роздолівка, Краснополівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Північне та Веселе Донецької області. А загалом — понад 15 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Красногорівка, Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріляли Вугледар, Пречистівку, Микільські Дачі та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому напрямку від ударів ворога постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Зелене Поле, Ольгівське, Полтавка, Білогіря, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степове, Гуляйполе і Кам’янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Берислав, Львове, Новотягинка, Садове, Антонівка, Кізомис та Херсон.

Тим часом у росії іноземцям, які перебувають в черзі на отримання громадянства рф, пропонують добровільно приєднатись до окупаційної армії та отримати паспорт автоматично. У Москві влада тисне на комерційні структури, вимагаючи переказувати на збройні сили від 10 млн рублів.

Також Генштаб повідомляє, що у Новопскові Старобільського району Луганської області 15 січня під час застосування ворогом комплексу С-300 одна ракета впала на житловий будинок. Внаслідок цього два цивільні мешканці загинули.

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