Згідно з повідомленнями розвідки Великої Британії, станом на 15 січня Україна утримує свої позиції на Соледарі (Донецька область), проте там точаться важкі бої.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.

Читай також: Авіакомпанія “Нової пошти” анонсувала перший рейс

У вихідні на Донбасі тривали інтенсивні бої біля Кремінної та на Бахмутському напрямку. Майже напевно відомо, що станом на 15 січня 2023 року Збройні Сили України утримують позиції в Соледарі, на північ від Бахмуту, попри продовження штурму з боку “вагнерівців”.

Бої навколо Кремінної характеризуються складною серією локальних атак і контратак у лісистій місцевості. Проте, загалом ЗСУ поступово просуваються на схід до околиць міста Кремінної.

У британській розвідці констатують, що протягом останніх шести тижнів і Росія, і Україна досягли важких, але обмежених досягнень у різних секторах. Для їх закріплення обом сторонам важливо сформувати війська, які б використовували ці тактичні успіхи для здійснення операційних проривів.

На думку американського аналітичного центру “Інститут вивчення війни” Кремль, імовірно, готується здійснити рішучу стратегічну дію протягом наступних шести місяців, щоб повернути ініціативу та припинити нинішню низку операційних успіхів України.

Протягом 15 січня українські захисники зробили недієздатними майже 800 російських окупантів. Загальні втрати ворога з 24 лютого перевищують 116 тисяч одиниць живої сили.

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр прокоментувала ситуацію навколо Соледара, наголосивши, що поширювати інформацію про переміщення українських військ неофіційним джерелам заборонено. Офіційно коментувати дії ЗСУ мають право лише уповноважені особи Міноборони та Генштабу.