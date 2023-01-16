Графіки відключення світла в Україні 17 січня: де та коли не буде електрики

17 січня складною ситуація зі світлом в Україні через останні атаки по енергетичній інфраструктурі залишається складною. У областях запроваджені екстрені та стабілізаційні відключення.

Коли не буде світла у Києві 17 січня

Наразі у столиці тривають екстрені відключення. Графіки відключень тимчасово не діють.

Коли стан електромереж стабілізують, дізнатись графіки відключень світла у Києві можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 17 січня

На Київщині також тривають екстрені відключення електрики. З аварійними відключеннями світла можна ознайомитись за цим посиланням.

У разі відновлення стабілізаційних відключень дізнатись, коли вимикатимуть світло за вашою адресою можназа посиланням.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 17 січня

У регіоні світло вимикають у 12 черг, початок кожної змінюється щотижня. Завантажити чергу для конкретної адреси можна за посиланням. У разі перевищення ліміту можливі аварійні відключення.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 17 січня

На Одещині також застосовують екстрені графіки вимкнень, які можна переглянути за посиланням.

Як і у Києві, вони складаються з трьох категорій:

Білий колір: світло є і в цей час його наявність гарантована.

Сірий колір: в цей час гарантовано не буде світла.

Світло-сірий колір: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 17 січня

На Львівщині світло для споживачів вимикають за графіком, які складаються з трьох груп. Переглянути їх можна за посиланням.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 17 січня

У регіоні наразі діють екстрені відключення світла. Попередні графіки поки не діють. Перевірити наявність поточних відключень за своєю адресою можна за посиланням.

Коли не буде світла у Миколаївській області 17 січня

У регіоні дотримуються графіків вимкнень світла у три черги. Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Коли не буде світла у Вінницькій області 17 січня

На Вінниччині сьогодні сформовані три черги відключень електрики. Дізнатися графік, який застосовують для вашої адреси можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — тут.

Коли не буде світла у Хмельницькій області 17 січня

У регіоні дотримуються графіків відключень у чотири черги. Але у періоди максимального навантаження вони можуть коригуватися. Дізнатися, коли вимикатимуть світло за вашою адресою можна за цим посиланням.

Коли не буде світла у Тернопільській області 17 січня

Для регіону оприлюднили графік відключення для трьох груп споживачів, який діятиме з 16 по 22 січня.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 17 січня

В області виділені чотири черги відлючень світла, кожна з яких поділяється на кілька підчерг. Дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком:за посиланням або у чатботі Viber.

Коли не буде світла у Чернівецькій області 16 січня

У регіоні споживачів поділили на 18 груп, для кожної діє різний графік відключень світла. Перевірити свою адресу та дізнатися, коли вимикатимуть електроенергію, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 17 січня

Житомиробленерго оприлюднив графіки відключень, які розбиті на три сектори. За розпорядженням «Укренерго» спочатку вимикатимуть червоний сектор, при дефіциті потужності — додатково жовтий, а потім зелений. Адреси для кожного сектору — за посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 17 січня

Графік погодинних відключень світла для своєї адреси можна подивитися на сайті Волиньобленерго за посиланням.

Коли не буде світла у Рівненській області 17 січня

Графік погодинних відключень світла для вашої адреси можна дізнатись за посиланням.

Коли не буде світла у Закарпатській області 17 січня

На Закарпатті споживачів поділили на чотири черги. Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

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