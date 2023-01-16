Зеленський пережив понад 12 замахів з початку війни — The Independent

З початку повномасштабного вторгнення на президента Володимира Зеленського робили замах щонайменше 12 разів. Деяким допомогло запобігти ЦРУ.

Про це пише The Independent з посиланням на книгу публіциста Кріса Віппла «Боротьба всього життя: усередині Білого дому Джо Байдена».

За його словами, до 24 лютого директор ЦРУ Більям Бернс таємно приїжджав до України та попереджав Зеленського про майбутнє вторгнення та наміри його вбивства. Зазначають, що Байден доручив Бернсу розповісти українському президенту «точні деталі змов росіян».

«Це негайно привернуло увагу Зеленського; він був приголомшений, протверезілий цією новиною», — пише автор книги.

Також видання з посиланням на українських чиновників повідомляє, що від початку війни Зеленський пережив понад 12 замахів на його життя з боку росіян.

У книзі Віппл стверджує, що мінімум двом спробам замаху завадили розвіддані якими поділився директор ЦРУ, коли відвідав Київ.

«Розвіддані були настільки детальними, що допомогли б силам безпеки Зеленського запобігти двом окремим російським замахам на його життя», — написав Віппл.

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