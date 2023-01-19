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У Донецькій області росіяни знищили 70% найбільшого Нацпарку регіону

19.01.2023

Російські військові від початку повномасштабного вторгнення знищили понад 5 тисяч га лісів у Нацпарку “Святі гори”, що у Донецькій області.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють  #Букви.

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Міністр Руслан Стрілець зазначив, що з березня 2022 року більша частина парку знаходилась в районі ведення бойових дій. Через ризики для життя людей, його діяльність тимчасово зупинено.“Замість лісів подекуди – спалена чорна земля. Великих збитків зазнала інфраструктура парку – знищено або розкрадено транспортні засоби, комп’ютерну техніку, інше обладнання”, – підкреслив  Руслан Стрілець.

Загалом знищено 70% соснових насаджень – близько 5 тис. га лісів. Орієнтовна вартість збитків становить близько 5,5 млн гривень.

Міністр наголосив, що пріоритетом відомства є документування кожного злочину росіян проти природи і збір даних про руйнування навколишнього середовища внаслідок війни.

Також парку передали гуманітарну допомогу, зокрема Starlink, комп’ютерне обладнання, харчові продукти та предмети гігієни. Стрілець відзначив подяками працівників парку, які в надзвичайно складний час продовжували виконувати свої обов’язки, ліквідовували пожежі від російських обстрілів там, де це було можливо.

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