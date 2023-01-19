Британія передасть Україні 600 ракет Brimstone, Данія — 19 САУ CAESAR, а у Нідерландах підтримали надання Patriot

Країни-союзники планують поставити Україні ракети Brimstone, гаубиці CAESAR та ЗРК Patriot.

Україна отримає від Британії ракети Brimstone

Велика Британія надасть Україні 600 ракет класу «поверхня — поверхня» Brimstone.

Про це повідомив міністр оборони країни Бен Воллес на зустрічі з колегами на армійській базі Тапа в Естонії, пише Reuters.

Він зазначив, що ці ракети увійдуть у анонсований пакет військової допомоги від Британії.

«Можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет Brimstone на театр бойових дій, що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою», — сказав Воллес.

Brimstone — ракета класу «поверхня-поверхня» або «повітря-поверхня». Її довжина майже 2 метри, а вага бойової частини — понад 6 кг. Після запуску ракетний двигун розганяє її до надзвукової швидкості. Brimstone I може летіти на відстань 20 км, а ракета другого покоління — 60 км.

Данія передасть 19 французьких САУ Caesar

У Міноборони Данії заявили, що країна відправить Україні всі свої артилерійські установки калібру 155-мм Caesar.

Зараз у Данії є 15 таких французьких гаубиць, які країна отримала у 2020-му. Ще чотири мали надійти у цьому році, але усі 19 установок поїдуть до України. Крім того, Данія проведе навчання для українських військових з використання Caesar.

Водночас у відомстві повідомили, що передача озброєння призведе до затримки формування артилерійської бригади ЗС Данії. Так, країна шукає можливості паралельного придбання нових САУ.

Caesar — самохідна артилерійська установка нового покоління. Вона дає можливість уражати противника на віддаленні 20 км і більше від лінії фронту з високою точністю. Гаубиця може робити до пʼяти пострілів на хвилину боєприпасами калібру 155-мм.

Парламент Нідерландів підтримує передачу Україні Patriot

Нижня палата парламенту Нідерландів підтримує надання Україні систем протиповітряної оборони Patriot, пише NOS. Зазначається, що загалом таке рішення підтримує більшість у парламенті.

За словами прем’єр-міністра країни Марка Рютте, угоди щодо постачання ЗРК ще не завершені, але перебувають на стадії розробки.

«Це буде ще одна допомога Україні в її захисті від росії. Поки що не зовсім зрозуміло, що саме хоче зробити кабінет міністрів, але широка парламентська більшість загалом підтримує цей план», — пише видання.

Chas News розповідав, як працює найсучасніший комплекс Patriot, здатний збивати балістичні ракети.

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