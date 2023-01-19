Кірєєва вбили через погану координацію між СБУ та ГУР — Подоляк

Убивство учасник українсько-російських переговорів Дениса Кірєєва повʼязане з поганою координацією українських спецслужб на початку війни. СБУ підозрювала його у держзраді.

Про це радник глави ОП Михайло Подоляк розповів в інтерв’ю Delfi.

За його словами, Кірєєв мав стосунок до ГУР, але служби не координували між собою.

«Були певні претензії до нього з одного боку, з іншого не встигли ці претензії врегулювати в діалоговому форматі, це не пов’язано з роботою делегації і з переговорним процесом. Він не був агентом росії», — сказав Подоляк.

Також він розповів, що росіяни намагалися виставити Кірєєва своїм агентом.

У СБУ відмовились коментувати вбивство Кірєєва, тому що провадження веде ДБР.

Раніше The Wall Street Journal опублікувало розслідування, що саме Кірєєв попередив голову розвідки Буданова про вторгнення. Дані від Кірєєва дали Україні кілька важливих годин, аби перекинути війська та відбити атаку. Chas News опублікував стислий переказ розслідування.

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