На борту гелікоптера, який розбився у Броварах, було 10 людей — Нацполіція

На борту гелікоптера, який впав у Броварах 18 січня, перебувало 10 осіб. Раніше заявляли про 9 людей.

Про це розповіла речниця Нацполіції Мар’яна Рева.

За її словами, у гелікоптері були:

міністр внутрішніх справ Денис Монастирський,

перший заступник міністра Євгеній Єнін,

держсекретар МВС Юрій Лубкович,

заступник керівника патронатної служби Тетяна Шутяк,

охоронці міністра — Михайло Павлушко та Андрій Маринченко,

фотограф Микола Анацький,

члени екіпажу — Олександр Василенко, Костянтин Коваленко, Іван Касьянов.

У результаті авіакатастрофи всі вони загинули.

Після завершення рятувальної операції повідомили, що загинуло 14 людей, серед них дитина — дівчинка 2017 року народження. Також постраждало 25 осіб, з них 11 діти.

«Станом на зараз в опіковому центрі в Києві на стаціонарному лікуванні перебуває чотири дитини, їхній стан стабільно тяжкий. Сімох дітей відпустили додому. А в Броварській центральній районній лікарні на стаціонарному лікуванні перебуває четверо дорослих, їхній стан здоров’я задовільний», — сказала Рева.

Chas News розповідав, що відомо гвинтокрили Super Puma, який впав у Броворах, а також про інші випадки авіакатастроф за участю цього гелікоптера.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.