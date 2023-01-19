Українська авіація завдала 21 удар по районах зосередження ворога — Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ інформує про ситуацію на фронті станом на вечір 19 січня.

Протягом доби росіяни завдали чотири ракетних удари, два з них — по цивільній інфраструктурі Матвіївки на Запоріжжі. Також ворог завдав 15 авіаційних ударів та здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти обстріляли з артилерії райони Бучків Чернігівської області, Попівки на Сумщині та Алісівки, Стрілечої, Зеленого, Тернової, Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Волохівки, Чугунівки, Новомлинська, Дворічної та Куп’янська на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог вдарив по районах населених пунктів Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове і Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку окупанти обстріляли із усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки, Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області.

На Бахмутському напрямку обстрілів росіян зазнали Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне та Веселе Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Костянтинівка, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку противник з танків та всіх типів артилерії обстріляв райони населених пунктів Микільські Дачі, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області.

На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них — Малинівка на Донеччині та Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку росіяни обстріляли, зокрема, Новоолександрівку, Гаврилівку, Качкарівку, Милове, Республіканець, Одрадокам’янку, Іванівку, Молодіжне, Інженерне, Антонівку та Херсон.

Противник і далі зазнає значних втрат у живій силі. У лікарні Новосвітлівки на Луганщині перебуває 200 поранених з нещодавно примусово мобілізованих жителів регіону.

Українська авіація протягом доби завдала 21 удар по районах зосередження ворога та шість — по позиціях ЗРК. Ракетники і артилеристи уразили шість пунктів управління, сім районів зосередження та склад боєприпасів окупантів.

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