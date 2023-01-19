20 січня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 20 січня

Сьогодні в Україні відзначають День Автономної Республіки Крим.

А також — День пам’яті захисників Донецького аеропорту.

В Азербайджані — День всенародної скорботи. Він присвячений подіям, що сталися у Чорний, або Кривавий січень 1990 року. Тоді через жорстке придушення політичної опозиції радянськими військами в Баку загинуло понад сотня мирних жителів.

Подібні події відбулись і в інших столицях радянських республік — в Алмати (1986), Тбілісі (1989), Душанбе (1990), Вільнюсі та Ризі (1991).

Зокрема, у Латвії сьогодні також відзначають День пам’яті захисників барикад 1991 року.

У Малі сьогодні — День Збройних сил.

У Лаосі — День армії.

А в Кабо-Верде відзначають День героїв.

Яке релігійне свято 20 січня

Сьогодні віряни відзначають Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Згідно з євангельськими переказами, народився Іоанн (Іван) за шість місяців раніше від Ісуса. Майже все своє життя прожив аскетом в пустелі, готуючись служити Господу.

Коли Іоанну виповнилось 30 років, Ісус призвав його нести проповідь ізраїльському народу. Іоанн прийшов до річки Йордан, щоб підготувати Ізраїль до приходу Спасителя. Він розповідав про хрещення та відпущення гріхів. Коли на річці з’явився Ісус, він прийняв від Івана хрещення.

За відданість християнству Іоанн Хреститель поплатився життям. Він відкрив світу очі на гріховні діяння царя Ірода, за що йому відітнули голову.

День ангела 20 січня

Іменини в цей день святкують Василь, Іван.

Які історичні події стались 20 січня

250 — римський імператор Децій видав указ про переслідування християн і стратив папу римського Фабіана.

1265 — Симон де Монфор вперше зібрав Палату громад Англійського парламенту.

1320 — Владислав I Локетек коронований польським королем.

1661 — у Львові засновано університет Казимира, нині —Львівський національний університет імені Івана Франка.

1633 — 68-річний італійський фізик Галілео Галілей вирушив з Флоренції до Риму, щоб постати перед судом інквізиції.

1841 — Британія окупувала острів Гонконг.

1892 — в Олбані (штат Нью-Йорк, США) зіграли перший офіційний матч з баскетболу.

1921 — на Великих національних зборах ухвалили першу конституцію Туреччини.

1945 — у Вашингтоні відбулася інавгурація Франкліна Рузвельта, обраного президентом США на четвертий термін.

1946 — Президент США Гаррі Трумен заснував Центральну розвідувальну групу, що згодом стала Центральним розвідувальним управлінням (ЦРУ).

1946 — Шарль де Голль подав у відставку з поста глави уряду Франції після відмови Національних зборів підтримати його пропозицію про перехід країни до президентської республіки.

1958 — на дорогах Лондона з’явилися перші поліцейські з радарами для визначення порушників швидкості.

1961 — Джон Кеннеді став 35-м президентом США.

1969 — Річард Ніксон став 37-м президентом США.

1980 — президент США Джиммі Картер оголосив бойкот Олімпійських ігор у Москві.

1986 — договір про будівництво тунелю під протокою Ла-Манш підписали президент Франції Франсуа Міттеран і прем’єр-міністр Великої Британії Маргарет Тетчер.

1990 — у ніч з 19 на 20 січня в Баку радянські військові зі суходолу та з моря напали на беззбройних опозиціонерів — загинуло понад 150 осіб, ще сотня отримала поранення.

1991 — у Кримській області УРСР відбувся Всекримський референдум про відновлення Кримської АРСР, результати якого визнала Україна.

1996 — Ясір Арафат, лідер Організації визволення Палестини, став першим в історії палестинського народу демократично обраним лідером.

1998 — Вацлав Гавел у другому турі виборів повторно виграв президентські вибори у Чехії.

2006 — у Темзі майже біля стін англійського парламенту виявили кита, який заплив туди під час припливу. Врятували тварину не вдалось.

2017 — Дональд Трамп став 45-м президентом США.

Хто народився 20 січня

225 — Марк Антоній Гордіан Пій, римський імператор (238—244).

1588 — Джованні Джессі, італійський художник.

1699 — Антун Каніжліч, хорватський поет і історик.

1775 — Андре-Марі Ампер, французький фізик і математик, творець основ електродинаміки.

1855 — Ернест Шоссон, французький композитор.

1906 — Аристотель Онассіс, грецький підприємець, судновласник.

1920 — Федеріко Фелліні, італійський кінорежисер.

1930 — Базз Олдрін, американський астронавт, друга у світі людина, яка ступила на поверхню Місяця.

1931 — Девід Лі, американський фізик, Нобелівський лауреат 1996 року.

1946 — Девід Лінч, американський кінорежисер.

1946 — Джиммі Чамберс, тринідадський музикант, вокаліст групи Londonbeat.

1950 — Пол Стенлі, гітарист і вокаліст гурту Kiss.

1971 — Гері Барлоу, учасник гурту Take That.

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