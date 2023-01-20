Bradley, Stryker та Avenger: що включає новий пакет допомоги від США на $2,5 млрд

Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні чергового, 30-го за рахунком, пакета військової допомоги на суму у розмірі $2,5 млрд. До нього увійшли системи ППО, БТР, БМП та десятки тисяч боєприпасів.

Пакет передбачає передачу наступної техніки:

59 БМП «Bradley» з 590 ракетами TOW і 295 тис. снарядів карібру 25-мм;

90 БТР «Stryker» з 20 мінними тралами;

53 машины класса MRAP (з посиленим протимінним захистом);

350 бронемашин Humvee

8 ЗРК «Avenger»;

22 буксирів;

6 командно-штабних машин;

12 машин для боєприпасів;

Також США обіцяють передати боєприпаси:

20 000 155-мм снарядів;

600 висикоточних 155-мм снарядів;

95 000 105-мм снарядів;

11 800 120-мм мін;

2000 протитанкових ракет;

протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM;

ракети для HIMARS;

ракети для NASAMS;

3 млрд патронів для стрілецької зброї

міни «Claymore»

Крім того, у новий пакет військової допомоги входить обладнання для розчищення перешкод, засоби нічного бачення та запасні деталі.

У Пентагоні не уточнили, які саме боєприпаси для РЗСВ HIMARS мають передати Україні, проте раніше ЗМІ писали, що новий пакет включатиме високоточні плануючі бомби GLSDB.

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