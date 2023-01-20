Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 20 січня

За минулу добу українські військові знищили 770 окупантів та 7 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 20 січня орієнтовно склали:

особового складу — близько 119300 (+770) осіб ліквідовано,

танків — 3139 (+3),

бойових броньованих машин — 6241 (+6),

артилерійських систем — 2129 (+7),

РСЗВ — 442 (+0),

засоби ППО — 220 (+0),

літаків — 287 (+0),

гелікоптерів — 277 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1886 (+4),

крилаті ракети — 749 (+0),

кораблі /катери — 17 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн — 4903 (+7),

спеціальна техніка — 190 (+0).

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