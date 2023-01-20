Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 20 січня

20.01.2023

За минулу добу українські військові знищили 770 окупантів та 7 артилерійських систем. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 20 січня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 119300 (+770) осіб ліквідовано,
  • танків — 3139 (+3),
  • бойових броньованих машин — 6241 (+6),
  • артилерійських систем — 2129 (+7),
  • РСЗВ — 442 (+0),
  • засоби ППО — 220 (+0),
  • літаків — 287 (+0),
  • гелікоптерів — 277 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1886 (+4),
  • крилаті ракети — 749 (+0),
  • кораблі /катери — 17 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4903 (+7),
  • спеціальна техніка — 190 (+0).

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