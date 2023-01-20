На Львівщині прикордонники не пропустили «багатодітного батька» за кордон (фото)

На Львівщині прикордонники зловили «багатодітного батька» на брехні. Чоловік не зміг назвати дату народження жодного зі «своїх дітей».

Чоловік прямував до Польщі та для перевірки надав правоохоронцям копії трьох свідоцтв про народження дітей.

Проте у ході бесіди «батько» не зміг назвати навіть дати народження жодного з дітей.

Згодом правопорушника вдалося вивести його на чисту воду і той зізнався, що купив фальшивий документ у невідомих осіб.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині СБУ викрила канал втечі ухилянтів за кордон.

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