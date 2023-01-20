СБУ затримала агента рф, який готував ракетний удар по енергооб’єктах і порту Ізмаїла (фото)

В Одеській області контррозвідка СБУ викрила посадовця одного з підприємств, який готував ракетний удар по енергетичних об’єктах і річковому порту Ізмаїла.

Про це повідомляє СБУ.

Поплічником агресора виявився посадовець одного з підприємств Ізмаїльського річного порту, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував представник російських спецслужб.

Зокрема, чоловік збирав інформацію про розміщення на території Ізмаїла підрозділів Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

Ворогів цікавили локації електропідстанцій та інших міських об’єктів енергетики. Також зловмисник розвідував місця базування українських блокпостів. Також зрадник передавав росіянам відомості про специфіку захисту та діяльності місцевого річпорту.

Під час обшуку у затриманого виявлений мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.

На підставі зібраних доказів слідчі оголосили фігуранту підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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