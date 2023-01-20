Околиці Бахмута всіяні воронками від ударів артилерії (фото)

Російські окупанти обстрілюють Бахмут та прилеглі території з артилерії. Околиці міста всіяні воронками від артилерійських снарядів.

Про це повідомляє DeepState.

На опублікованому кадрі помітно величезні воронки від ударів поблизу Бахмута.

«Східні околиці Бахмута на супутниковій світлині від 17 січня 2023 року просто усіяні воронками від артилерії», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що ЗСУ у бою за Бахмут знищили взвод окупантів.

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