Передбачення про Україну: чому пророцтвам Нострадамуса, Ванги та мольфарів не варто вірити

Людство завжди прагнуло заглянути у власне майбутнє. У давніх греків для цього був Дельфійський оракул, у добу пізнього Середньовіччя — Нострадамус та астрологи. Зараз — різноманітні аналітичні центри, професійні футурологи, а також випускники «Битви екстрасенсів».

Chas News розповідає чи фігурувала Україна у пророцтва Нострадамуса і Ванги та які передбачення на 2023 рік дають сучасні віщуни. І головне — як часто збуваються ці передбачення і чи можна їм вірити.

Пророцтва Нострадамуса про Україну на 2023 рік: складнощі інтерпритації

Мішель де Нортдам, або просто Нострадамус — найвідоміший в історії фахівець у галузі пророчої справи. Таку славу йому принесли опубліковані у середині ХVI століття «Пророцтва» — 942 вірші (катерни), об’єднані у 10 глав (центурій).

Ось уже більше чотирьох століть ці вірші намагаються розшифрувати та побачити у них майбутнє. Але вдається це виключно постфактум.

Справа у тому, що Нострадамус, як професійний віщун, писав свої катерни максимально незрозуміло та по мінімуму зазначав дати (лише 14 разів).

Це дає тлумачам велике поле для маневру — при бажанні у «Пророцтвах» можна побачити, що завгодно.

Зараз на цій ниві працюють ентузіасти пророчої справи, автори конспірологічних роликів на YouTube та британські таблоїди.

Останні за якимось незрозумілим прицнипом регулярно обирають пророцтва, які мають справдитися наступного року. А вже потім ці списки дублює місцева жовта преса по усьому світу.

На щастя, передбачення не збуваються.

В іншому разу у вже минулогму 2022 році людство чекав би голод, спричинений інфляцією; глобальне потепління, від якого «риби варилися б у воді»; розпад Євросоюзу та навіть зіткнення з астероїдом.

Проте одному таблоїду — The Sun — трохи пощастило з вибором. У грудні 2021 року для свого прогнозу він обрав два катерни, у яких потім побачили передбачення війни в Україні та смерть Єлизавети ІІ. Щоправда, саме видання розтлумачило ці вірші неправильно.

Ось приблизний переклад першого: «Навколо великого міста / у полях та місті розмістять солдат / на Париж готуватиметься атака, Рим буде залучено / на мосту почнеться великий грабунок».

Таблоїд розцінив це як передбачення війни у Європі, під час якої Париж опиниться в облозі. Це вже потім, після початку російського вторгнення, перші рядки розтлумачили, як спроби московитів захопити Київ (згадки про Париж та Рим проігнорували).

Хоча цьому катерну більше відповідають події, які сталися лише за 26 років після смерті Нострадамуса. Так, у 1590 році війська короля Генріха IV Наваррського оточили Париж. При цьому монарх вже кілька років як був відлучений від церкви Папою Римським, а місто утримувала Католицька ліга, яку підтримував понтифік. Облога тривала чотири місяці. У цей час солдати розслелилися у навколишніх селищах і містечках та нападали на обози, що йшли до Парижу. Кілька з них захопили та розграбували на мостах.

Але повернімося до сучасних пророцтв. The Sun обрав для свого списку ще такий вірш:

«Раптова смерть першої особи / викличе зміни і поставить нового на престол / рано, але пізно він підніметься таким молодим / його боятимуться на морі та на суші».

Видання побачило у ньому смерть Кім Чен Ина. Потім інші таблоїди припустили, що помре путін. Обидва диктатори на той світ поки не відправилися, проте 8 вересня померла королева Єлизавета ІІ.

Пророцтво нібито і справдилося, проте навряд воно стосувалося саме британської королеви. Лідери держав помирають доволі часто, а нового короля Карла малоймовірно, що боятимуться на суші та на морі.

Аналогічно і з пророцтвами Нострадамуса на 2023 рік. Вони моторошні як ніколи. «Найлагідніше» — провал місії на Марс. А далі у списку — кліматична катастрофа, страшний голод, «небесний вогонь» (знову астероїд чи інший вид Армагеддону) та обрання нового Папи Римського, який виявиться Антихристом.

Також припускається, що війна в Україні переросте у Третю світову. Таке зловіще пророцтво побачили в останньому катерні V центурії.

На його початку йдеться про вже згаданий вище «небесний вогонь», що падає на якусь «королівську будівлю». А далі пророкуєтсья:

«Сім місяців велика війна, люди загинуть через зло / Руан, Евре не підкорються королю».

Щоправда, зовсім не зрозуміло, яким чином тут Нострадамус натякав на Світову війну. Тим паче що повномасштабне вторгнення триває більше ніж сім місяців. Однак три найпопулярніші британські таблоїди (The Sun, Daily Mail, The Mirror) розтлумачили вірш саме так.

Щодо пророцтв Нострадамуса конкретно про Україну, то наша країна у його збірнику не згадується ні під якими назвами. Лише кілька разів мова йде про Дніпро, Дунай та Чорне море.

Передбачення Ванги про Україну на 2023 рік: як вони повторюються

Крім передбачень Нострадамуса надзвичайно популярні пророцтва сліпої болгарської провидиці Вангелії Гуштеревої, відомої як баба Ванга чи просто Ванга. Однак їх достовірність ще сумнівніша, ніж передбачення французького астролога.

Справа у тому, що Ванга на відміну від Нострадамуса не залишила списку своїх пророцтв навіть у віршованій формі. Існують аудіо- та відеозапис бесід з провидицею, проте конкретики у них щодо майбутнього мало.

А усі конкретні передбачення з’явилися завдяки численним помічникам, учням, сусідам, родичам, журналістам, які, за їхніми словами, колись озвучила ясновидиця у приватних бесідах. А ще частіше ці пророцтва просто вигадують.

Відповідно до них, ясновидиця передбачила загибель підводного човна «Курськ», теракт 11 вересня 2001 року, обрання Барака Обами, пандемію коронавірусу та навіть Третю світову війну, щоправда вона мала початися у 2010 та завершитися у 2014 році. Жодних доказів, що саме Ванга озвучила ці пророцтва немає, а оприлюднили ці пророцтва (окрім останнього) вже постфактум. Аналогічно і з прогнозами на 2023 рік.

Наприклад, британський таблоїд The Sun наводить такий список передбачень Ванги на 2023 рік:

зміна орбіти Землі;

сонячні цунамі;

випробування біологічної зброї на людях;

аварія на АЕС;

початок вирощування людей у лабораторіях та припинення природних пологів.

Список передбачень на минулий 2022 рік був не менш екзотичним — від страшної посухи та нашестя сарани в Індії до пандемії сибірського вірусу та вторгнення інопланетян.

Схожі списки регулярно публікують і українські ЗМІ. Щодо передбачень Ванги про Україну, то найпопулярнішим є пророцтво, що наша країна очолить союз з п’яти держав. Щоправда, воно курсує у мережі як мінімум вже десять років, а час його здійснення регулярно зсувається на наступний рік.

Також у тренді передбачення Ванги, що Україну чекають важкі часи, проте все зміниться, коли до влади прийде жінка. Імовірно, цей прогноз є відлунням передвиборної кампанії до Верховної Ради 2007 року.

Тоді на телебаченні активно транслювали ролики із фейковими передбаченням Нострадамуса та Ванги. У першому йшлося про «даму», яка зійде на «престол» і «без війни чуму переможе». А у другому розповідалося про «біле воїнство», під керівництвом якого «після довгих-предовгих труднощів люди заживуть дуже добре». Замовником цієї реклами називали Юлію Тимошенко, хоча вона сама активно відкидала звинувачення.

Пророцтва екстрасенсів та мольфарів про Україну: коли закінчиться війна

В Україні вдосталь і власних провидців та різних екстрасенсів, які знають, коли закінчиться війна. Як мінімум, їхні коментарі та пророцтва регулярно публікуються у ЗМІ.

Щодо цих передбачень також діє загальне правило віщунства — чим вони конкретніші, тим менша імовірність, що вони справдяться. Наприклад, учасник «Битви екстрасенсів» Макс Гордєєв у квітні минулого року стверджував, що війна закінчиться за два-три місяці — у липні-серпні. Щоправда, уточнював, що для повернення Криму та Донбасу треба буде почекати три роки.

У липні він казав, що переломний момент настане у серпні, а у жовтні пророкував, що активна фаза війни завершиться у березні 2023 року. У грудні екстрасенс озвучив два різних прогнози. За одним, увесь 2023 рік буде складним, а повна перемога зі звільненням усіх територій може статися протягом двох років. За другим, переможним може виявитися листопад 2023 року.

Аналогічні прогнози і в інших вітчизняних віщунів. На початку повномасштабного вторгнення, повторюючи Арестовича, вони пророкували завершення активної фази війни протягом кількох місяців, а коли цього не сталося, почали робити більш виважені передбачення.

У мережі також можна прочитати, що війну в Україні перебачили не лише Нострадамус та Ванга, але й українські мольфари — карпатські знахарі, яким приписують надприродні здібності. З цього приводу зазвичай згадується Михайло Нечай, якого називають останнім справжнім мольфаром.

Ще у 2009 році він розповідав, що «Україна розпалася на два табори», а «один народ, свій став ворогом між собою і це третя сторона зробила». Але тоді це звучало як констатація факту, а не прогноз на майбутнє.

Передбачення у мольфара Нечая теж були не райдужні. Він розповідав, що Україна зникне з карти, Закарпаття відійде угорцям та чехам, Галичина — полякам, Буковина — румунам, а Схід — росії. Щоправда, за його словами, це будуть тимчасові явища і згодом Україна знову постане.

Інший прогноз був взагалі апокаліптичний. Озвучив його Нечай у відповідь на запитання, чи чекає цивілізацію кінець у 2012 році. «Після цього вже близиться катастрофа всесвітня. Будуть страшні катаклізми. Зірветься третя світова. І залишиться від людства лиш третинка», — сказав тоді мольфар.

Тож будемо сподіватися, що ці пророцтва не справдяться. Тим паче, що такий прецедент вже є. Саме Нечаю приписують передбачення, зроблене у 2010 році — що Януковича мали вбити за три роки. Проте той залишився живий, хоча і втік на початку 2014 року з України.

У будь-якому випадку передбачення та пророцтва вкрай сумнівна справа і спиратися на них у плануванні свого майбутнього не варто. Краще — вірити у ЗСУ і власноруч робити усе можливе для перемоги України.

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