«Росатом» міг імпортувати іноземні матеріали для російських виробників озброєння — WP

Російську держкомпанію «Росатом» запідозрили в імпорті іноземних матеріалів та електроніки для російських виробників ракет, снарядів та бронетехніки.

Про це пише The Washington Post.

Журналісти отримали доступ до внутрішніх документів держкорпорації, які їм передала українська розвідка.

Зокрема, «Росатом» запропонував постачати компоненти військовим частинам і збройовим заводам, які потрапили під санкції.

Серед таких компаній виробник ракетних систем концерн «Алмаз-Антей», науково-виробничі комплекси «Техмаш» (виробник авіабомб і систем залпового вогню), «Високоточні комплекси» (виробник ракети для комплексів «Іскандер»), «Сплав» (виробник реактивних систем залпового вогню «Ураган»), авіаційний концерн та кілька виробників бронетранспортерів та танків.

Серед компонентів, які держкорпорація «Росатом», згідно з документами, була готова постачати російському ВПК, виявилися оксид алюмінію, що використовується в ракетному паливі, літій-іонні батареї для танків і систем ППО, технологія 3D-друку.

Незрозуміло, який обсяг таких компонентів постачено. Митні дані, проаналізовані газетою, свідчать про те, що принаймні одна дочірня компанія «Росатома» — фірма Renera — після початку війни купила компоненти літій-іонних акумуляторів у Південній Кореї на суму щонайменше $1 млн.

Нагадаємо, у 2022 році Німеччина експортувала зброї на понад €8 млрд.

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