Український кіт Степан знявся для обкладинки журналу Times Monaco (фото)

Харківський кіт Степан знявся для діджитал-обкладинки журналу Times Monaco. На знімку популярний пухнастик зображений на фоні вулиць Монако.

«Найзнаменитіший кіт у світі Степан знайшов прихисток у Монако» — сповіщає обкладинка.

Подорож з України до Монако стала для харизматичного смугастого пухнастика, якому вже перевалило за 13 років, першим закордонним вояжем.

«Дорогі друзі, будь ласка, прочитайте історію мого першого прихистку в Європі в журналі Times Monaco Magazine після втечі від війни в Україні в березні 2022 року», — йдеться у публікації в Instagram-акаунті хвостатого блогера.

Нагадаємо, у Степана зараз 1,3 млн підписників у Instagram і понад 1,1 млн у TikTok. Ідея публікувати відео з вихованцем прийшла господині не одразу. Якось вона оприлюднила фото, де Степан сумує поруч із піцею. Ролик зібрав 4,5 млн переглядів. А після репоста у сторіс Брітні Спірс у Степана замовили рекламу люксові бренди, такі як Valentino, Crocs та PUMA.

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну рідний район Степана та його власниці Анни, Північна Салтівка, у Харкові став найбільш обстрілюваним артилерією і ракетами. Кіт і його власниця деякий час ховалися в метро, а у березні 2022 року евакуювалися до Монако.

Степан та його хазяйка Анна пробули у Монако близько двох місяців.

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