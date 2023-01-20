Київ виключили з переліку територій можливих бойових дій — Мінреінтеграції

Київ, за погодженням із Міністерством оборони України, виключили із переліку територій можливих бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«В кінці минулого року Уряд прийняв постанову № 1364, якою визначено механізм формування єдиного переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Цей перелік періодично оновлюється відповідним наказом Мінреінтеграції», — йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції зазначили, що наказом від 13 січня 2023 року № 14 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих росією. Згідно з наказом, місто Київ виключено із переліку територій можливих бойових дій.

Цей наказ Мінреінтеграції був зареєстрований Міністерством юстиції України 16 січня 2023 року.

«Нагадаємо, що Мінреінтеграції затверджує наказ за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій» — додали у відомстві.

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