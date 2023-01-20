Графіки відключення світла в Україні 21 січня: де та коли не буде електрики

Ситуація з електропостачанням в Україні все ще залишається складною. Однак, за умови дотримання лімітів, у всіх областях діють стабілізаційні відключення електрики.

Коли не буде світла у Києві 21 січня

21 січня у столиці цілодобово будуть застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Перевірити, коли за вашою адресою буде подаватися електроенергія, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 21 січня

На Київщині також обіцяють вимикати світло за стабілізаційними графіками цілий день. Дізнатись, коли вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 21 січня

У регіоні світло вимикають у 12 черг, початок кожної змінюється щотижня. Завантажити чергу для конкретної адреси можна за посиланням. Графік дійсний до 22 січня.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 21 січня

21 січня на Одещині застосовують стабілізаційні графіки відключень з 7:00 до 24:00. А з 00.00 до 7.00 будуть тривати екстрені відключення.

Дізнатися чи є зараз за вашою адресою відключення та ознайомитися з графіком стабілізаційних відключень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 21 січня

Певна стабілізація ситуації в енергосистемі України дозволила львівським енергетикам сформувати графік подачі електроенергії для споживачів. Електроенергія подаватиметься двічі на добу по чотири години (разом — 8 годин). В інші години доби слід бути готовим до відключень. Переглянути їх можна за посиланням.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 21 січня

Ліміти споживання електроенергії в Дніпропетровській області дозволяє проводити відключення в стабілізаційних графіках. Перевірити графік для своєї адреси можна за посиланням.

Коли не буде світла у Полтавській області 21 січня

У регіоні світло можуть одночасно вимикати у двох черг, основної та додаткової, що позначені у графіку в дужках.

Переглянути розклад вимкнень світла на січень в області можна за посиланням.

Коли не буде світла у Миколаївській області 21 січня

У регіоні дотримуються графіків вимкнень світла у три черги. Знайти свою адресу в графіку можна за посиланням.

Коли не буде світла у Вінницькій області 21 січня

На Вінниччині сформовані три черги відключень електрики. Дізнатися графік, який застосовують для вашої адреси можна за посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — тут.

Коли не буде світла у Чернігівській області 21 січня

У Чернігівській області споживачі поділені на три групи. Дізнатися приналежність до групи можна за цим посиланням.

Ознайомитись з графіком вимкнень світла для парного і непарного дня місяця можна за цим посиланням.

Коли не буде світла у Хмельницькій області 21 січня

У регіоні дотримуються графіків відключень у чотири черги. Але у періоди максимального навантаження вони можуть коригуватися. Дізнатися, коли вимикатимуть світло за вашою адресою можна за цим посиланням.

Коли не буде світла у Тернопільській області 21 січня

Для регіону оприлюднили графік відключення для трьох груп споживачів, який діє з 16 по 22 січня.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 21 січня

В області виділені чотири черги відлючень світла, кожна з яких поділяється на кілька підчерг. Дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком: за посиланням або у чатботі Viber.

Коли не буде світла у Чернівецькій області 21 січня

У регіоні споживачів поділили на 18 груп, для кожної діє свій графік відключень світла. Перевірити свою адресу та дізнатися, коли вимикатимуть електроенергію, можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 21 січня

Житомиробленерго оприлюднив графіки відключень, які розбиті на три сектори. За розпорядженням «Укренерго» спочатку вимикатимуть червоний сектор, при дефіциті потужності — додатково жовтий, а потім зелений. Адреси для кожного сектору — за посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 21 січня

Графік погодинних відключень світла для своєї адреси можна подивитися на сайті Волиньобленерго за посиланням.

Коли не буде світла у Рівненській області 21 січня

Графік погодинних відключень світла для вашої адреси можна дізнатись за посиланням.

Коли не буде світла у Закарпатській області 21 січня

На Закарпатті споживачів поділили на чотири черги. Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

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