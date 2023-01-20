Іван Вигівський став виконувачем обов’язків голови Нацполіції України

Іван Вигівський, начальник поліції Києва, став тимчасовим виконувачем обов’язків голови Національної поліції України.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів. Іван Вигівський замінить Ігоря Клименка, який тепер виконує обов’язки міністра внутрішніх справ України. Попередній голова МВС Денис Монастирський загинув в авіакатастрофі у Броварах 18 січня.

Іван Вигівський свого часу був очільником ГУНП у Полтавській області. До цього він обіймав посади начальника Очаківського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області та начальника слідчого управління ГУНП в Миколаївській області.

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