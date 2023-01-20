Повінь – зміна системи

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Нідерланди передадуть Україні дві пускові установки систем ППО Patriot

20.01.2023

Нідерланди передадуть Україні дві пускові установки ЗРК Patriot та певну кількість ракет для системи.

Про це повідомляє NOS.

Національний мовник Нідерландів зазначає, що для українських військових проведуть навчання з користування цією зброєю. Морські піхотинці тренуватимуть близько 200 українців у Великій Британії.

Нагадаємо, що країни-союзники також планують поставити Україні ракети Brimstone та гаубиці CAESAR.

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