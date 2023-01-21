Українців запрошують долучитися до книжкового флешмобу до Дня Соборності

До Дня Соборності України, що відзначається 22 січня, Молодіжна секція Української бібліотечної асоціації проводить флешмоб “Книжковий ланцюг єдності”.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Кожен учасник робить фото з книгою, автор якої має бути саме з тієї області звідки й він сам. Книги можуть бути як сучасних письменників, так і класиків.

Потім необхідно завантажити фото з книгою та гештегом #Книжковий_ланцюг_єдності у соцмережі та додати в описі коротку інформацію про книгу: ПІБ автора і назву книги, а також область.

Наприклад: #Книжковий_ланцюг_єдності Макс Кідрук “Доки світло не згасне назавжди”, Рівненська область. Все Буде Україна!

Нагадаємо, 22 січня Україна відзначає День соборності. Цього дня у 1919 році на Софійській площі у Києві був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) й Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

День соборності дістав офіційний статус свята лише у 1999 році відповідно до указу президента Леоніда Кучми. У 2011 році тодішній президент Віктор Янукович поєднав свято із Днем Свободи, який, починаючи із 2005 року, відзначався 22 листопада, під назвою “День Соборності і Свободи України”. Однак вже у 2014 році п’ятий президент Петро Порошенко відновив попередню назву свята.