У Деснянському районі Києва СБУ проводить безпекові заходи: що відомо (фото)

У суботу, 21 січня Служба безпеки України спільно з Нацполіцією, Військовою службою правопорядку в ЗСУ та Національною гвардією проводить безпекові заходи у Деснянському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зокрема, контррозвідувальні заходи тривають у Лісовому житловому масиві та на прилеглих територіях.

«Мета — посилення контрдиверсійного захисту об’єктів критичної інфраструктури та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України», — пояснили у спецслужбі.

СБУ попередила про можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Деснянського району. Відбувається перевірка документів громадян та огляд автомобілів, а також території та приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.

Нагадаємо, напередодні Мінреінтеграції виключило Київ із переліку територій можливих бойових дій.

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